Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’Arsenal sta ancora sudando per la forma fisica di Viktor Gyokeres in vista del fine settimana. Il 27enne è fuori dai giochi da prima della sosta per le Nazionali di novembre, l’ultima volta nella vittoria per 2-0 sul Burnley il 1° novembre. Il Gyokeres sta affrontando una corsa contro il tempo per essere in forma per la visita al Chelsea di domenica, con i primi due della Premier League che si sfideranno. Potrebbe piacerti L’attaccante dell’Arsenal Viktor Gyokeres è in forma per affrontare il Chelsea questo fine settimana?. A Mikel Merino è stato chiesto di guidare la linea nella recente assenza di Gyokeres, con lo spagnolo che si è comportato bene nelle recenti vittorie su Tottenham e Bayern Monaco negli ultimi sette giorni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Viktor Gyokeres si è infortunato questo fine settimana? Prime notizie sugli infortuni della Premier League