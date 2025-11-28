VIDEO X Factor 2025 Delia da brividi con la sua versione di Sei bellissima

La concorrente siciliana, che si esibisce spesso cantando in siciliano, questa volta ha omaggiato Loredana Bertè e ha strappato gli applausi del pubblico in studio. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / X Factor 2025, Delia da brividi con la sua versione di “Sei bellissima”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Due catanesi in finale ad X Factor 2025 Due catanesi saliranno sul palco della finale di X Factor. Delia Buglisi di Paternò e Roberta Scandurra di Trecastagni sono due delle quattro finaliste dell’edizione 2025 del talent musicale. Catania trionfa nel mondo dell - facebook.com Vai su Facebook

Delia in lacrime a X Factor: "Ho subito violenza psicologica per anni, mi accontentavo e subivo" Vai su X

X Factor 2025, eroCaddeo porta "Viva la vida" con l'orchestra: il video - Ci sarà anche eroCaddeo in gara per la vittoria nell’ultimo atto di X Factor 2025, atteso per giovedì 4 dicembre alle 21:00 su Sky e in streaming su NOW, ... Da lapresse.it

X Factor 2025, PierC guadagna la finalissima con "Bohemian Rhapsody" dei Queen - ha assegnato, per la semifinale, il brano “Bohemian Rhapsody” dei ... Si legge su msn.com

PierC piange dopo il litigio tra Achille Lauro e Gabbani a X Factor, Giorgia: “Siete contenti adesso?” - Scontro tra Francesco Gabbani e Achille Lauro durante la semifinale di X Factor 2025: a farne le spese è PierC, che si scioglie in lacrime, mentre Giorgia ... Come scrive fanpage.it