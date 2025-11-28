VIDEO | Usb Abruzzo in piazza a Pescara contro la finanziaria | No a un' economia di guerra si alzino stipendi e pensioni
Nel giorno dello sciopero generale (28 novembre) che ha coinvolto tantissime categorie in tutto il Paese, a scendere in piazza a Pescara è stata l’Unione sindacale di base che ha manifestato in piazza Unione contro la manovra finanziaria del governo che il responsabile Usb Abruzzo-Molise Teodoro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
