VIDEO | Mansarda distrutta da un incendio tragedia sfiorata

Messinatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura ieri sera a Barcellona Pozzo di Gotto. Un incendio ha distrutto una mansarda posta al terzo piano di un palazzo. Per fortuna non si sono registrati feriti.Sono intervenute le squadre de vigilidele  dei distaccamenti di Milazzo, Patti, due autoscale, due autobotti, il carro aria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

video mansarda distrutta incendioIncendio distrugge una casa nella notte a Codevigo, un anziano soccorso dal Suem 118. Le operazioni dei vigili del fuoco VIDEO - Un incendio nelle prime ore di oggi, venerdì 28 novembre, ha completamente distrutto una casa in via Girotte, a Codevigo, in provincia di Padova. Si legge su msn.com

Sardegna, incendio a Villasimius: distrutti 100 ettari di bosco a Punta Molentis. I VIDEO - Ha devastato circa cento ettari di bosco e distrutto decine di aiuto, l'incendio che ieri ha fatto vivere momenti di autentico terrore a chi si trovava sulla spiaggia di Punta Molentis a Villasimius, ... Come scrive tg24.sky.it

Auto distrutta da un incendio doloso a Sorso - Le fiamme, scoppiate intorno all'1:30 in via Libeccio, hanno distrutto una Toyota Yaris Verso di proprietà di un pensionato, parcheggiata per strada. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Video Mansarda Distrutta Incendio