VIDEO | Mansarda distrutta da un incendio tragedia sfiorata

Momenti di paura ieri sera a Barcellona Pozzo di Gotto. Un incendio ha distrutto una mansarda posta al terzo piano di un palazzo. Per fortuna non si sono registrati feriti.Sono intervenute le squadre de vigilidele dei distaccamenti di Milazzo, Patti, due autoscale, due autobotti, il carro aria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

