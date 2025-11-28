VIDEO | Francesca Albanese | Genova esempio di resistenza Cambiamo il sistema

Manifestazione e corteo a Genova per lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base per la giornata di venerdì 28 novembre 2025. Tra gli esponenti di spicco presenti in piazza, oltre all'attivista svedese Greta Thunberg (qui le sue parole), anche Francesca Albanese, relatrice speciale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il musicista inglese appoggia la protesta contro la finanziaria di guerra del Governo Meloni. A Genova saranno presenti Greta Thumberg e Francesca Albanese. - facebook.com Vai su Facebook

“La distruzione di Gaza ha risvegliato le coscienze. Questo è il primo genocidio che crea un movimento globale”. Così Francesca Albanese, intervenuta alla festa dei 70 anni de L’Espresso. L’intervista integrale è disponibile su Youtube Vai su X

VIDEO | Francesca Albanese: "Genova esempio di resistenza. Cambiamo il sistema" - Manifestazione e corteo a Genova per lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base per la giornata di venerdì 28 novembre 2025. Si legge su genovatoday.it

VIDEO | Greta Thunberg: "Il genocidio in Palestina continua. Grazie Genova" - il genocidio è ancora in corso e migliaia di palestinesi stanno morendo, ogni giorno. Lo riporta genovatoday.it

Genova si ferma per lo sciopero, Francesca Albanese: "Ridiamo i diritti ai lavoratori" - "La gente non protesta anche perché ha bisogno di lavorare, per non mettersi contro il sistema e Genova in qualche modo ci sta ricordando che unendosi si è più forti” ... Scrive lavocedigenova.it