Vidalengo torna a respirare | via libera alle due rotatorie lungo la Provinciale

Caravaggio. Quindicimila veicoli al giorno, in entrambe le direzioni. È la situazione del traffico lungo via Donizetti, l’arteria che corre a ovest della frazione caravaggina di Vidalengo: una criticità che il Comune punta a risolvere con l’inserimento di nuove rotatorie approvate nella seduta del consiglio comunale di mercoledì 26 novembre. Via libera, dunque, alla modifica del Piano dei Servizi volta all’inserimento nella cartografia comunale della nuova rotatoria a 5 bracci prevista lungo la Strada Provinciale 132, in corrispondenza con via Bolagnos. Progettazione e avvio dei lavori sono fissati per il 2026 e saranno interamente a carico della Saint-Gobain Isover, che metterà sul piatto un milione e 150mila euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it