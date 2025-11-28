Vico dei Miracoli | concerto-spettacolo al Palacultura
In occasione del 300° anniversario della pubblicazione della "Scienza Nuova" di Giambattista Vico, Marcello Veneziani, uno degli intellettuali più autorevoli del panorama culturale italiano, sarà protagonista di uno spettacolo straordinario al Palacultura Antonello di Messina, sabato 29 novembre. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
