Viabilità tra presente e futuro | incontro a Predappio con Daniele Valbonesi e Roberto Cavallucci
Lunedì 1 dicembre il Circolo Pd di Predappio-Fiumana organizza l’iniziativa “Parliamo delle nostre strade. Viabilità tra presente e futuro, interventi e progetti”, un’occasione di confronto su un tema che tocca da vicino i cittadini. L’appuntamento è alle 20:30 nella Sala Europa (via Marconi, 17. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Dopo aver fatto presente le esigenze di viabilità, Città Metropolitana ha concordato misure che permetteranno, salvo imprevisti: ? L'apertura del cantiere ogni giorno dalle 9 e non più dalle 8, per ridurre i disagi nell'orario di punta dell'ingresso a lavoro. - facebook.com Vai su Facebook