Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-11-2025 ore 20 | 25

sulla A1 roma-napoli permangono le code a seguito di un incidente avvenuto tra il bivio per la diramazione Roma Sud Valmontone in direzione Napoli sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est in direzione centro ci spostiamo sul Raccordo Anulare rallentamenti in carreggiata interna dalla Cassia bis alla Salaria e dallo svincolo per La 24 alla Prenestina in esterna coda attratti dalla fama Fiumicino alla Pontina e dalla Laurentina alla Tuscolana infine ricordiamo che sulla ferrovia regionale Metromare per lavori di messa in sicurezza di due portali tra Castel Fusano e Cristoforo Colombo e tra Cristoforo Colombo e fine tronco della ferrovia domani sabato 29 novembre da inizio Servizio diurno e fino alle ore 8:30 la circolazione Sara interrotta parzialmente tra le stazioni Lido Nord è Cristoforo Colombo In entrambe le direzioni è attivata Roma Porta San Paolo Ostia Antica sempre in entrambe le direzioni il servizio sarà comunque Garantito da bus sostitutivi con itinerari è fermata e con i denti con la linea poi dalle ore 8:30 alla circolazione riprenderà regolarmente sull'intera tratta

