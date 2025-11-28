Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-11-2025 ore 19 | 40
Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura lo sciopero generale nazionale di oggi indetto da Alcune sigle sindacali diversi settori coinvolti sul fronte del trasporto agitazione coinvolge a Roma la rete Atac e i bus periferici gestiti da operatori privati a livello regionale Cotral Dunque ora le linee bus extraurbani anche le ferrovie Roma Viterbo in metro mare Sono assicurate nei due casi le fasce di garanzia fino alle ore 20 passiamo a traffico sulla A1 Roma Napoli ancora code a seguito di un incidente avvenuto tra il bivio per la diramazione Roma sud e Valmontone in direzione Napoli rimanendo sulle autostrade sulla Roma Fiumicino traffico intenso da via Isacco Newton a via del Cappellaccio in direzione Eur ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code a tratti dalla Cassia bis alla Salaria da Bufalotta a Prenestina Ines Ma si lenta dalla Roma Fiumicino alla via del mare dalla Pontina la diramazione Roma sud e in uscita dalla capitale traffico rallentato tra Corso Francia e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo da Paolo Buffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
