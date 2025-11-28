Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma non è ancora code a seguito di un incidente avvenuto tra il bivio per la diramazione Roma Sud Valmontone in direzione Napoli è rimasto invece incidente al km 551 avvenuto tra il bivio per la diramazione Roma nord Guidonia Montecelio in direzione Napoli la circolazione e sta tornando alla normalità sul tratto Urbano della A24 code tra via dei fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro in direzione opposta code a tratti da via dei fiorentini e raccordo anulare in uscita dalla capitale sulla Roma Fiumicino Si procede a rilento da raccordo anulare a via del Cappellaccio in direzione Eur ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna risolto l'incidente tra le uscite Aurelia Selva Candida avvenuto in precedenza Rimanendo in carreggiata interna segnaliamo code a tratti tra le uscite Cassia bis sala e da Bufalotta a Prenestina in esterna si rallenta dalla Roma Fiumicino alla via del mare dalla Pontina alla diramazione Roma Sud diamo uno sguardo ora le consolari sulla Flaminia traffico tra Corso Francia e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo sulla Salaria rallentamenti tra l'aeroporto dell'Urbe via dei Prati Fiscali nei due sensi di marcia sulla Casilina code tra Borghesiana e finocchio In entrambe le direzioni da Paola tu fai Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-11-2025 ore 19:10