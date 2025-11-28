Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-11-2025 ore 18 | 40

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 roma-napoli anche code a seguito di un incidente avvenuto tra il bivio per la diramazione Roma Sud Valmontone in direzione Napoli sulla stessa direttrice al km 551 permangono le code per un incidente avvenuto tra il bivio per la formazione Roma nord Guidonia Montecelio in direzione Napoli sul tratto Urbano della A24 code tra via Dei Fiorentini il bivio per la tangenziale est verso il centro in direzione opposta code a tratti tra fiorentini e raccordo anulare in uscita dalla capitale sulla Roma Fiumicino Si procede a rilento sul Raccordo Anulare da via del Cappellaccio a Magliana in direzione Eur ci sposiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna permangono le a seguito di un incidente tra le uscite Aurelia Selva Candida Rimanendo in carreggiata interna segnaliamo traffico intenso tra le uscite a Cassia bis e Salaria da Bufalotta a Prenestina in esterna code per traffico intenso da via Portuense alla Tuscolana diamo uno sguardo alle consolari sulla Cassia code In entrambe le direzioni tra il raccordo e Tomba di Nerone sulla Flaminia traffico rallentato tra Corso Francia e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo sulla Salaria rallentamenti tra Monterotondo Scalo è tenuta Santa Colomba in direzione del centro è più avanti tra l'aeroporto dell'Urbe e via dei Prati Fiscali nei due sensi di marcia sulla Casilina code tra Borghesiana e finocchio In entrambe le direzioni nel quadrante sud della capitale sulla Pontina code a tratti dal bivio per via Laurentina ad Aprilia in direzione Latina in direzione raccordo code per traffico da Spinaceto a raccordo anulare sulla Cristoforo Colombo si sta in coda da via di Mezzocammino a via di Malafede in direzione Ostia infine lo sciopero generale nazionale di oggi indetto da Alcune sigle sindacali diversi settori coinvolti sul fronte del trasporto l'agitazione coinvolge a Roma la rete Atac e i bus periferici gestiti Tori privati a livello regionale Cotral Oltre alle linee bus extraurbani anche le ferrovie Roma Viterbo e m mare Sono assicurate nei due casi le fasce di garanzia fino alle ore 20 da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

