Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-11-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulle autostrade sulla A1 Roma Napoli ancora code a seguito di un incidente avvenuto tra il bivio per la diramazione Roma Sud Valmontone in direzione Napoli sulla stessa direttrice al km 551 permangono le code per un incidente avvenuto tra il video per la diramazione Roma nord Guidonia Montecelio in direzione Napoli al momento ci sono 2 km di coda e si transita su una sola sul tratto Urbano della A24 code tra via dei fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro in direzione opposta code a tratti tra fiorentini e raccordo anulare in uscita dalla capito sulla Roma Fiumicino Si procede a rilento dal raccordo anulare a via del Cappellaccio in direzione Eur ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna un incidente al km 6 causa code tra le uscite Aurelia Selva Candida Rimanendo in carreggiata interna segnaliamo traffico intenso tra le uscite Cassia bis e Salaria è da Bufalotta a Prenestina in esterna code traffico intenso da via Portuense alla Tuscolana diamo uno sguardo alle consolari sulla Cassia code In entrambe le direzioni tra il raccordo e Tomba di Nerone sulla Flaminia traffico rallentato tra corso c'è il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo sulla Salaria rallentamenti tra Monterotondo Scalo e tenuta Santa Colomba in direzione del centro è più avanti tra l'aeroporto dell'Urbe e via dei Prati Fiscali nei due sensi di marcia sulla Casilina code tra Borghesiana e finocchio In entrambe le direzioni infine nel quadrante sud della capitale sulla Pontina traffico intenso dal raccordo anulare a Castel di Decima in direzione Latina in direzione raccordo code sempre per traffico all'altezza di Spinaceto sulla Cristoforo Colombo si sta in coda da via di Mezzocammino a via di Malafede in direzione Ostia chiudiamo questa edizione con lo sciopero generale nazionale di oggi indetto da Alcune sigle sindacali diversi settori coinvolti sul fronte del trasporto l'agitazione coinvolge a Roma la rete Atac e i bus di superficie gestite da operatori privati a livello regionale Cotral Oltre alle linee bus extraurbani anche le ferrovie Roma Viterbo e m mare Sono assicurate nei due casi le fasce di garanzia dalle 17 alle 20 al momento la circolazione sulle linee della metropolitana ABB uno è la termini-centocelle Attiva con riduzione di corse mentre la linea è regolare i dettagli sul nostro portale alla pagina dedicata Da Paola c'ho fai Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-11-2025 ore 18:10