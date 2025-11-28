Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-11-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dagli aggiornamenti sulle autostrade sulla A1 roma-napoli ancora code a seguito di un incidente avvenuto tra il bivio per la diramazione Roma sud e Valmontone in direzione Napoli sulla stessa direttrice al km 551 segnaliamo un incidente tra il video per la diramazione Roma nord Guidonia Montecelio in direzione Napoli al momento ci sono 2 km di coda e si transita su una sola corsia Urbano della A24 code tra via dei fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro in direzione opposta code a tratti tra fiorentini e raccordo anulare in uscita dalla capitale sulla Roma vicino Si procede a rilento da via del Cappellaccio a Magliana in direzione Eur ci spostiamo sul Raccordo Anulare rimosso l'incidente in carreggiata interna avvenuto all'altezza dello svincolo della Appia per Mango dallaromanina all'Anagnina Rimanendo in carreggiata interna segnaliamo traffico intenso tra le uscite Trionfale Salaria da Bufalotta a Prenestina in esterna code per traffico intenso dalla Roma vicino alla Tuscolana diamo uno sguardo ora le consolari sulla Cassia code In entrambe le direzioni tra il raccordo e Tomba di Nerone sulla Flaminia traffico rallentato tra Corso Francia e il raccordo a fare in direzione di quest'ultimo sulla Salaria rallentamenti tra Monterotondo Scalo e tenuta Santa Colomba in direzione del centro è più avanti tra l'aeroporto dell'Urbe e via dei Prati Fiscali nei due sensi di marcia sulla Casilina code tra Borghesiana e finocchio In entrambe le direzioni nel quadrante sud della capitale sulla Pontina traffico intenso dal raccordo anulare a Castel di Decima in direzione la in direzione raccordo code sempre per traffico all'altezza di Spinaceto sulla Cristoforo Colombo si sta in coda da via di Mezzocammino a via di Malafede in direzione Ostia infine lo sciopero generale nazionale indetto da Alcune sigle sindacali diversi settori coinvolti su Fronte del trasporto l'agitazione coinvolge a Roma la rete Atac e i bus periferici gestiti da operatori privati a livello regionale Cotral hotel Le linee bus extraurbani anche le ferrovie Roma Viterbo e m mare Sono assicurate nei due casi le fasce di garanzia dalle 17 alle 20 al momento la circolazione linee della metropolitana ABB uno è la termini-centocelle e attiva corridoio sezione di corse mentre la linea C è regolare i dettagli sul nostro portale alla pagina dedicata Da fai Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-11-2025 ore 17:25