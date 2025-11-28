Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-11-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dagli aggiornamenti sulle autostrade sulla A1 Roma Napoli segnaliamo un incidente che causa code tra il bivio per la diramazione Roma Sud Valmontone in direzione Napoli sulla Roma Fiumicino Si procede a rilento dal raccordo anulare a via del Cappellaccio in direzione Eur sul tratto Urbano della A24 risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono code tra via dei fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro indirizzo posta code a tratti tra fiorentini e raccordo anulare in uscita dalla capitale ci spostiamo sul Raccordo Anulare dove a seguito di un incidente avvenuto all'altezza dello svincolo dell'appia con 4 vetture coinvolte si fida in carreggiata ridotta con code dalla diramazione Roma Sud Rimanendo in carreggiata interna segnaliamo traffico intenso da via Trionfale alla diramazione Roma nord e da Bufalotta alla Casilina diamo uno sguardo al solari sulla Cassia code In entrambe le direzioni tra il raccordo e Tomba di Nerone sulla Flaminia traffico rallentato tra Vigna Clara e raccordo anulare in uscita dalla capitale sulla Salaria Monterotondo Scalo e tenuta Santa Colomba in direzione del centro è più avanti tra l'aeroporto dell'Urbe e via dei Prati Fiscali nei due sensi di marcia sulla Casilina code tra Borghesiana e finocchio In entrambe le direzioni infine nel quadrante sud della capitale sulla Pontina traffico intenso dal raccordo anulare a Tor de' Cenci in direzione Latina sulla Cristoforo Colombo si sta in coda da via di mezzo fino a via di Malafede in direzione Ostia da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

