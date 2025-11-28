Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-11-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura lo sciopero nazionale indetto da Alcune sigle sindacali che coinvolge diversi settori tutelate le fasce di garanzia per quanto riguarda la rete Capitolina Atac e la regionale Cotral fasce di tutela anche per il trasporto aereo e ferroviario Al momento la circolazione sulla linea della metropolitana ABB uno è la termini-centocelle e attiva corridoio sezione di corte mentre la linea C è regolare i dettagli sul nostro portale alla pagina dedicata veniamo a traffico sul tratto Urbano della A24 un incidente causa code tra via dei fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro in direzione opposta code a tratti tra fiorentini e raccordo anulare in uscita dalla capitale che possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dove anche qui a causa di un incidente all'altezza dello svincolo della Appia si transita in carreggiata ridotta con code a partire dalla diramazione Roma Sud sempre in carreggiata interna per traffico Si procede a rilento da Trionfale alla Salaria da Bufalotta alla Prenestina è più avanti dalla Casilina all'appia in esterna code sempre per traffico dalla Roma Fiumicino alla Casilina andiamo nel quadrante sud della capitale sulla Pontina traffico intenso dal raccordo anulare a decenti in direzione Latina sulla Cristoforo Colombo si sta in coda da via di Mezzocammino a via di Malafede in direzione Ostia infine ricordiamo che sulla ferrovia Metromare per lavori di messa in sicurezza di due portali tra Castel Fusano e Cristoforo Colombo e tra Cristoforo Colombo e fine tronco della ferrovia domani sabato 29 novembre da inizio Servizio diurno e fino alle ore 8:30 la circolazione Sara interrotta parzialmente tra le stazioni Lido Nord e Cristoforo Colombo In entrambe le direzioni e attiva tra Roma Porta San Paolo Ostia Antica sempre in entrambe le direzioni il servizio sarà comunque Garantito da bus sostitutivi con itinerari e fermate coincidenti con la linea poi da 8:30 la circolazione riprenderà regolarmente sull'intera tratta da Paola tu fai Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

