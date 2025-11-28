Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-11-2025 ore 13 | 25
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il trasporto pubblico capitolino sulla linea B B 1 della metropolitana la circolazione al momento è tornata regolare In entrambe le direzioni dopo l'intervento di mezzi di soccorso alla stazione di Garbatella il servizio prosegue con possibili riduzioni per lo sciopero generale Nazionale indetto da Alcune sigle sindacali che coinvolge diversi settori tutelata la fascia di garanzia dalle 17 alle 20 per quanto riguarda la rete Capitolina Atac e la regionale Cotral e dunque Oltre alle linee bus extraurbano anche le ferrovie Roma Viterbo e Metromare fasce di tutela anche per il trasporto aereo e ferroviario i dettagli sul nostro portale alla pagina dedicata veniamo al traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra le uscite Pontina e Tuscolana poi all'altezza della Prenestina il interna file per traffico tra Cassia Veientana e Salaria è più avanti rallentamenti residui tra Nomentana e Tiburtina per un incidente avvenuto in precedenza e orari tolto ci spostiamo sultato Urbano della A24 roma-teramo code tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro è in senso opposto si rallenta dato gli atti al Raccordo Anulare in uscita sulla Roma Fiumicino Si procede a rilento all'altezza del viadotto della Magliana in direzione Eur infine ricordiamo che sulla ferrovia Metromare per lavori di messa in sicurezza di due portali tra Castel Fusano e Cristoforo Colombo e tra Cristoforo Colombo e fine tronco della ferrovia domani sabato 29 novembre da inizio Servizio diurno e fino alle 8:30 la circolazione Sara interrotta parzialmente tra le stazioni Lido Nord e Cristoforo Colombo In entrambe le direzioni e attiva tra Roma Porta San Paolo Ostia Antica sempre in entrambe elezioni il servizio sarà comunque Garantito da Busto sostitutivi con itinerari e fermate coincidenti con la linea poi dalle 8:30 alla circolazione riprenderà regolarmente sul è adatta la Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Viabilità | #Manifestazione con corteo | #Roma Pigneto, giovedì #27novembre, dalle 18:00 alle ore 20:30, un corteo attraverserà le strade del quartiere, con chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti Il percorso https://buff.ly/cIuy2gp #Luceve - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità #Atac Domenica mattina evento sportivo in Centro, la viabilità e il trasporto pubblico romamobilita.it/it/node/26895 Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-11-2025 ore 18:10 - Astral infomobilità saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio apriamo segnalando code per incidente sulla ... romadailynews.it scrive
Ncc, la Regione Lazio toglie il vincolo territoriale per diventare un autista. Cgil: "Era quello che chiedevano le multinazionali" - La novità arriva dopo che l'Antitrust aveva chiesto al Lazio di eliminare le restrizioni che impedivano a cittadini di altri regioni di sostenere gli esami di iscrizione a ruolo ... Lo riporta romatoday.it
Lazio, Latrofa: "Con la regia della Regione si concretizzano linee sviluppo su mobilità e infrastrutture" - Al Gazometro di Roma (Opificio 41) si è tenuta la fase conclusiva degli Stati Generali della Logistica del Lazio 2025, un ... Scrive msn.com