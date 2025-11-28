Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-11-2025 ore 12 | 25
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura e porto pubblico capitolino sulla linea B B 1 della metropolitana la circolazione sospesa tra Laurentina e Castro Pretorio In entrambe le direzioni per l'intervento di mezzi di soccorso a stazione di Garbatella ricordiamo inoltre che è in corto lo sciopero generale Nazionale indetto da Alcune sigle sindacali che coinvolge diversi settori tutelate le fasce di garanzia per quanto riguarda la Capitolina TAC e la regionale Cotral fasce di tutela anche per il trasporto aereo e ferroviario i dettagli sul nostro portale alla pagina dedicata veniamo al traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra Laurentina e Tuscolana poi code residue all'altezza della Prenestina per un incidente avvenuto in precedenza e ora risolto in interna file per la Cassia Veientana e Salaria è più avanti code per incidente tra Tiburtina e La Rustica diamo uno sguardo alle consolari sulla Cassia code In entrambe le direzioni tra il raccordo e Tomba di Nerone sulla Flaminia traffico rallentato tra via di Grottarossa il raccordo anulare in uscita sulla Salaria rallentamenti tra l'aeroporto dell'Urbe via dei Prati Fiscali nei due sensi di marcia sulla Casilina tra Borghesiana e finocchio In entrambe le direzioni la Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
