Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-11-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare interessata esterna è risolto l'incidente avvenuto in precedenza e circolazione scorrevole tra Prenestina e Tiburtina Ma si segnalano code a tratti per traffico tra Ardeatine Tuscolana carreggiata interna sempre per traffico file tra Cassia Veientana e Salaria andiamo sulla statale Aurelia traffico rallentato tra via Pio Spezi e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo portiamo nel quadrante sud della capitale sulla statale Pontina un veicolo in panne è causa delle code all'altezza di Pomezia Nord verso Roma su via Cristoforo Colombo file tra via di Acilia via di fede in direzione raccordo anulare infine ricordiamo che è in corso lo sciopero generale Nazionale indetto da Alcune sigle sindacali che coinvolge diversi settori tutelate le fasce sia per quanto riguarda la rete Capitolina TAC e la regionale Cotral fasce di tutela anche per il trasporto aereo e ferroviario i dettagli sul nostro portale alla pagina dedicata Inoltre ricordiamo che sulla ferrovia Metromare per lavori di messa in sicurezza di due portali tra Castel Fusano e Cristoforo Colombo e tra Cristoforo Colombo e fine tronco della ferrovia domani sabato 29 novembre da inizio Servizio diurno e fino alle 8:30 la circolazione Sara interrotta parzialmente tra le stazioni di Lido Nord e Cristoforo Colombo In entrambe le direzioni e attiva tra Roma Porta San Paolo Ostia Antica sempre in entrambe le direzioni il servizio sarà comunque Garantito da Busto a sostitutivi con itinerari e fermate coincide con la linea poi da 8:30 la circolazione riprenderà regolarmente sull'intera linea da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

