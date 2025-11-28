Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-11-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura e annullare in carreggiata esterna un incidente causa delle code tra Prenestina e Tiburtina poi segnaliamo code a tratti per traffico tra Ardeatine Tuscolana in interna è sempre per traffico Si procede a rilento tra Cassia Veientana e Salaria e per le difficoltà di immissione proprio sul Raccordo Anulare si sta in coda sulla diramazione Roma Sud a partire da Torrenova andiamo sul tratto della A24 code tra Tor Cervara il raccordo anulare in uscita in direzione centro invece rallentamenti al bivio per la tangenziale est ci spostiamo nel quadrante sud della capitale la statale Pontina traffico rallentato all'altezza di Pomezia per chi viaggia in direzione Roma verso Latina invece code per cantieri attivi tra Aprilia Sud via del Genio Civile su via Cristoforo Colombo file tra via di Acilia via di Malafede Verso il raccordo anulare infine ricordiamo che è in corso lo sciopero generale Nazionale indetto da Alcune sigle sindacali che coinvolge diversi Se tutelate le fasce di garanzia per quanto riguarda la rete Capitolina TAC e la regionale Cotral fasce di tutela anche per il trasporto aereo e ferroviario i dettagli sul nostro portale alla pagina dedicata Inoltre ricordiamo che sulla ferrovia Metromare per lavori di messa in sicurezza di due portali tra Castel Fusano e Cristoforo Colombo e tra Cristoforo con fine tronco della ferrovia domani sabato 29 novembre da inizio Servizio diurno e fino alle 8:30 la circolazione Sara interrotta parzialmente tra le stazioni di Lido Nord e Cristoforo Colombo In entrambe le direzioni e attiva tra Roma Porta San Paolo Ostia Antica sempre in entrambe le direzioni il servizio sarà comunque Garantito da Busto a tu TV con itinerari e fermate coincidenti con la linea poi dalle 8:30 la circolazione riprenderà regolarmente sull'intera linea da Francesca Lo Iacono e Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

