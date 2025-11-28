Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura alla Roma Napoli è risolto l'incidente avvenuto in precedenza al km 596 ora la circolazione scorrevole tra Anagni e Colleferro in direzione Roma ci sposiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna rallentamenti per traffico tra Flaminia Salaria Poi tra Nomentana e Tiburtina in esterna segnaliamo code a tratti tra Ardeatine Tuscolana andiamo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Togliatti E Fiorentini e procedendo tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est tutto verso il centro infine nel quadrante sud della capitale sulla statale Pontina rimosso il veicolo in panne code residue all'altezza di Pomezia in direzione Roma verso Latina invece code per cantieri attivi tra Aprilia Sud via del Genio Civile Suvvia Colombo traffico rallentato tra via di Acilia e via di Malafede Verso il raccordo anulare infine ricordiamo che è in corso lo sciopero generale Nazionale indetto da Alcune sigle sindacali che coinvolge diversi settori tutelate le fasce di garanzia per quanto riguarda la rete Capitolina TAC e la regionale Cotral fasce di tutela anche per il trasporto aereo e ferroviario i tagli sul nostro portale alla pagina dedicata la Francesca Loiacono è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-11-2025 ore 09:40