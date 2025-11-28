Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-11-2025 ore 09 | 10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è in corso lo sciopero generale Nazionale indetto da Alcune sigle sindacali diversi settori coinvolti sul fronte del trasporto l'agitazione coinvolge a Roma la rete Atac e i bus periferici gestiti da operatori privati a livello regionale Cotral Dunque Oltre alle linee bus extraurbani anche le ferrovie Roma Viterbo e m mare assicurate in entrambi i casi la seconda fascia di garanzia dalle 17 alle 20 lo sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia terminerà invece questa sera alle 21 garantiti i servizi essenziali per il trasporto regionale dalle 21 l'elenco dei treni di lunga percorrenza che circolano anche durante lo sciopero è consultabile sul nostro portale alla pagina dedicata veniamo ora al traffico sulla A1 Roma Napoli incidente avvenuto in precedenza al km 596 tra causando ancora disagi al traffico diretto a Roma concludi tra Anagni e Colleferro ci sposiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti per traffico tra Cassia Veientana e Flaminia Poi tra diramazione Roma nord Bufalotta e tra Casilina e Appia in esterna Si procede a rilento tra Ardeatine Tuscolana e procedendo tra Tor Bella Monaca e La Rustica andiamo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro sulla Roma Fiumicino invece code tra via della Magliana via del Cappellaccio in direzione EUR Ora le consolari sulla Flaminia code per traffico intenso tra il raccordo anulare via dei Due Ponti verso il centro nella stessa direzione sulla Salaria file da Villa Spada via dei Prati Fiscali infine ci spostiamo sulla statale Pontina rimosso il veicolo in panne rallentamenti residui all'altezza di Pomezia in direzione Roma la Francesca Loiacono è Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-11-2025 ore 09:10