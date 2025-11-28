Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-11-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura lo sciopero generale nazionale di oggi indetto da Alcune sigle sindacali diversi settori coinvolti sul fronte del trasporto l'agitazione coinvolge a Roma la rete Atac e i bus periferici gestiti da operatori privati a livello regionale Cotral Dunque Oltre alle linee bus extraurbane anche le ferrovie Roma Viterbo e m mare sono assicurati nei due le fasce di garanzia fino alle 8:30 poi dalle 17 alle 20 lo sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia terminerà invece questa sera alle 21 sono garantiti i servizi essenziali per il trasporto regionale fino alle 9 e dalle 18 alle 21 l'elenco poi dei treni di lunga percorrenza che circolano anche durante lo sciopero è con abile sul nostro portale alla pagina dedicata disagi anche nel trasporto aereo sono garantiti i voli charter inclusi la cui partenza e se durata nelle fasce orarie 710 e 1821 veniamo ora al traffico in aumento sulla rete viaria del territorio regionale partiamo dal raccordo anulare in interna file tra diramazione Roma sud e Appia con ripercussioni sulla diramazione Roma sud e code a partire da Tor Vergata Torniamo sul Raccordo Anulare in esterna Si procede a rilento dalla Prenestina alla Nomentana molto trafficato anche il tratto Urbano della A24 Roma Teramo incolonnamenti dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro diamo uno sguardo alle consolari sulla Cassia Si procede a rilento tra la Storta la Giustiniana in direzione del raccordo anulare sulla Flaminia code per traffico intenso tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro nella stessa direzione sulla Salaria file da Villa Spada via dei Pra infine ci spostiamo sulla statale Pontina code a tratti per traffico da Pomezia Sud a via di Pratica in direzione Roma da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

