Viabilità in aggiornamento | riapre parte della Tosco-Romagnola mentre continuano i lavori sull' Adriatica
Nell’ambito dei lavori di ammodernamento sulla strada statale 67 “Tosco-Romagnola” Anas conferma l’apertura al traffico dello svincolo di Via Montebello e della carreggiata in direzione Classe (dal km 220,600 al km 218,500) a partire da domani, sabato 29 novembre, con due corsie nella medesima. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Aggiornamento : viabilità ripristinata. #PL informa: Stiamo rilevando sinistro stradale nel Comune di Brescello RE Lentigione, Strada della Cisa, possibili rallentamenti prestate attenzione.