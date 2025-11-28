Viabilità in aggiornamento | riapre parte della Tosco-Romagnola mentre continuano i lavori sull' Adriatica

Ravennatoday.it | 28 nov 2025

Nell’ambito dei lavori di ammodernamento sulla strada statale 67 “Tosco-Romagnola” Anas conferma l’apertura al traffico dello svincolo di Via Montebello e della carreggiata in direzione Classe (dal km 220,600 al km 218,500) a partire da domani, sabato 29 novembre, con due corsie nella medesima. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

