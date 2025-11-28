Via Riva Reno riapre alla città | tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo canale
Tutto è pronto per la nuova via Riva Reno, che verrà restituita ai cittadini insieme al tratto di canale ora scoperto al posto del vecchio parcheggio. L'appuntamento per la riconsegna si terrà sabato 29 novembre, dalle ore 18 alle 23, nell’area retrostante la Chiesa di Santa Maria della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
