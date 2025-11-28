Via le auto da Borgo Campidoglio | l' area diventa pedonale dal 1° dicembre
Dal prossimo lunedì, 1° dicembre 2025, in Borgo Campidoglio partirà la sperimentazione della pedonalizzazione, che diventerà definitiva dal 1 febbraio 2026. Sarà un periodo di pre-esercizio pensato per residenti, commercianti e fornitori, che inizieranno a familiarizzare con i cinque nuovi varchi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
POZZUOLI/ Taxi abusivo si scontra con un’auto a Licola Borgo Sul posto è giunta la Polizia Municipale... - facebook.com Vai su Facebook
Dal 1° dicembre 2025 Borgo Campidoglio diventa pedonale: nuova vita per uno dei quartieri più caratteristici di Torino - Dal 1° dicembre 2025 Borgo Campidoglio diventa area pedonale: nuove regole, varchi attivi e deroghe per residenti e servizi. Secondo quotidianopiemontese.it
Borgo Campidoglio tutto pedonale: da lunedì scatta la nuova Ztl - Come già annunciato, dal 1° dicembre il perimetro compreso tra via Balme, via Ceres, via Cibrario e via San Rocchetto sarà chiuso completamente al ... Segnala torinoggi.it
Via Appia Antica, il Campidoglio ci ripensa: varchi accesi solo nel fine settimana - La versione che la giunta Gualtieri ha appena licenziato appare depotenziata rispetto al passato. Segnala romatoday.it