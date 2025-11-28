Via all' accensione delle luci natalizie in tutta la città

Si è svolta, in piazza Unità d'Italia, la tradizionale cerimonia con il conto alla rovescia per l'accensione delle luci di Natale, avvenuta contemporaneamente in tutta la città. La coreografia luminosa, con tanti elementi di novità rispetto agli anni passati, sarà in funzione fino all’Epifania. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Humanitas Medical Care partecipa all'accensione delle luci a Varese con l'Albero dei Desideri e un omaggio per i visitatori. Nel weekend, trenino natalizio per scoprire la città da una nuova prospettiva

Ecco le date di accensione delle luci a #Bologna e di inizio delle manifestazioni per le Feste 2025-2026

L'accensione delle luci natalizie dà via a Concordia ad un ricco cartellone di eventi - Il centro storico di Concordia si è acceso con le luminarie natalizie, rese possibili anche grazie al contributo e alla sponsorizzazione di diverse attività commerciali che hanno aderito al bando per ...

A Sesto Fiorentino si accende il Natale: luci, installazioni e un albero di 17 metri - Tra gli elementi più attesi ci sono la Casetta del Grinch con la sua figura illuminata, un grande carosello luminoso alto 5 ...

Il "Giardino delle Meraviglie" si accende: Varese dà il via al Natale con luci, magia e oltre 500.000 lucine - Il grande momento è arrivato: questa sera, venerdì 28 novembre, alle 18, il parco di Palazzo Estense tornerà a brillare con l'accensione ufficiale del "Giardino delle Meraviglie", l'attrazione luminos ...