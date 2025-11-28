Vertice Orbàn-Putin | Budapest chiede più petrolio e gas a Mosca
Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha tenuto colloqui sulle forniture energetiche con il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino, respingendo ancora una volta i tentativi dei suoi partner dell’Unione Europea di isolare Mosca a seguito dell’invasione della vicina Ucraina avvenuta quasi quattro anni fa. Il viaggio a Mosca è il secondo dall’anno scorso per Orbán, considerato il partner più stretto di Putin tra tutti i leader dell’UE. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
