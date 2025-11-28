Vertice Orbàn-Putin | Budapest chiede più petrolio e gas a Mosca

Lapresse.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha tenuto colloqui sulle forniture energetiche con il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino, respingendo ancora una volta i tentativi dei suoi partner dell’Unione Europea di isolare Mosca a seguito dell’invasione della vicina Ucraina avvenuta quasi quattro anni fa. Il viaggio a Mosca è il secondo dall’anno scorso per Orbán, considerato il partner più stretto di Putin tra tutti i leader dell’UE. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

vertice orb224n putin budapest chiede pi249 petrolio e gas a mosca

© Lapresse.it - Vertice Orbàn-Putin: Budapest chiede più petrolio e gas a Mosca

Argomenti simili trattati di recente

vertice orb224n putin budapestVertice Orbán–Putin: Budapest cerca più petrolio e gas da Mosca - Il premier ungherese Viktor Orbán incontra Vladimir Putin per assicurarsi nuove forniture di petrolio e gas, dopo l’esenzione dalle sanzioni concessa da Donald Trump. Come scrive msn.com

Vertice Trump-Putin a Budapest, non regna l'ottimismo. L'esperta: “Sarà un’Alaska 2, un nulla di fatto. Ma Trump è imprevedibile...” - di cui non conosciamo ancora bene le tempistiche, l'agenda e i dettagli - Segnala affaritaliani.it

Telefonata Trump-Putin: “passi avanti di pace, ci vediamo a Budapest”/ Domani vertice Zelensky: gli scenari - La telefonata di oltre due ore tra Trump e Putin riapre la trattativa di pace per l'Ucraina: dopo l'Alaska sarà Budapest il luogo del vertice Usa- Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Vertice Orb224n Putin Budapest