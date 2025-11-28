Verstappen | Al posto di Piastri li avrei mandati all'inferno Max attizza il fuoco prima del Qatar
Nemmeno in Qatar ci saranno ordini di scuderia alla McLaren, nonostante l'ampio margine di Norris su Piastri. Verstappen alla vigilia insinua dubbi e cerca di seminare zizzania dando consigli al pilota australiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nella notte del 23 novembre 2024, coincisa qui in Italia con le prime luci dell’alba del giorno seguente, Max Verstappen festeggiava il suo quarto titolo in carriera con un 5º posto finale. Vinceva la gara George Russell davanti a Lewis Hamilton, al suo ultimo p - facebook.com Vai su Facebook
Verstappen sbanca Las Vegas, Norris 2° è più vicino al titolo, completa il podio Russel. Ferrari dietro con Leclerc 6° e Hamilton 10°. Gran rimonta dell'italiano Kimi Antonelli dal 17° al 5° posto #F1 #Verstappe #Ferrari #Antonelli Vai su X
Verstappen: “Al posto di Piastri li avrei mandati all’inferno”. Max attizza il fuoco prima del Qatar - Nemmeno in Qatar ci saranno ordini di scuderia alla McLaren, nonostante l’ampio margine di Norris su Piastri. fanpage.it scrive
Verstappen consiglia Piastri: “Team order? Io manderei tutti a quel paese” - Max Verstappen ha definito "perfetta" la decisione della McLaren di lasciare i propri piloti liberi di correre in Qatar ... Scrive formulapassion.it
F1, chi può ancora vincere il Mondiale: Norris favorito, Piastri e Verstappen inseguono - La Formula 1 arriva alle ultime curve del 2025 con tre piloti ancora in corsa per il titolo mondiale: Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen. Da virgilio.it