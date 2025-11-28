Verso uno scudo antimissile europeo integrato è la sfida di Leonardo che lo ha chiamato Michelangelo Dome

Il gruppo italiano della difesa ha presentato Michelangelo Dome, un progetto per mettere a sistema gli scudi antimissile europei per proteggerci da missili e droni, con l'AI. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Verso uno scudo antimissile europeo integrato, è la sfida di Leonardo che lo ha chiamato Michelangelo (Dome)

Scopri altri approfondimenti

“Carica le poesie come pistole” Un verso potente, di resistenza e di lotta, la poesia si fa arma e scudo, strumento di rivolta e mezzo per raggiungere la sensibilità del mondo libero. Ho avuto il piacere di conversare con @somaia_ramish per il cenacolo letterari - facebook.com Vai su Facebook

Verso uno scudo antimissile europeo integrato, è la sfida di Leonardo che lo ha chiamato Michelangelo (Dome) - Il gruppo italiano della difesa ha presentato Michelangelo Dome, un progetto per mettere a sistema gli scudi antimissile europei per proteggerci da missili e droni, con l'AI ... Si legge su wired.it

Leonardo presenta il nuovo scudo anti-missile per l'Europa, il 'Michelangelo Dome'. Cingolani: "Altrimenti ci sterminano" - "Non sta finendo una guerra, ne sta iniziando una nuova", ha avvertito il n. Segnala today.it

Leonardo lancia la «Cupola di Michelangelo», uno scudo anti-missile per l’Europa - L’ad Cingolani: «Ci sono 18 mila casi di attacco ibrido all’anno, servono difese più efficaci e coordinate». Da msn.com