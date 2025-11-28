Veron squalificato in Argentina 6 mesi di stop per l’ex Inter | il motivo
Inter News 24 L’ex centrocampista nerazzurro Veron l’ha combinata grossa ed è stato squalificato per ben 6 mesi in Argentina. Vediamo che cos’è successo. Un gesto di protesta contro le nuove regole del calcio argentino costa caro a Juan Sebastián Verón. Il presidente dell’ Estudiantes, ex centrocampista di spicco in Italia con maglie come Parma, Lazio e Inter, è stato sospeso per sei mesi dall’Associazione Calcistica Argentina (AFA) in seguito al rifiuto di eseguire il tradizionale “Pasillo de honor” (corridoio d’onore) nei confronti dei nuovi campioni del Rosario Central. La controversia è scoppiata prima del match, quando i giocatori dell’Estudiantes, pur schierandosi per il rituale pasillo, hanno inscenato una protesta plateale e inequivocabile: si sono voltati di spalle al momento del passaggio degli avversari, manifestando il loro dissenso. 🔗 Leggi su Internews24.com
