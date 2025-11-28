Vernice rossa sul McDonald’s la protesta degli studenti Si è macchiato del sangue di centinaia di palestinesi
Vernice rossa sulle vetrine del McDonald’s della stazione di Santa Maria Novella. Gli autori del gesto, effettuato nel corso della mattinata di oggi venerdì 28 novembre, sono stati alcuni studenti del liceo Machiavelli-Capponi e del liceo artistico di Porta Romana. I ragazzi hanno aderito allo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Scopri altri approfondimenti
Aveva imbrattato con della vernice rossa il monumento alla Resistenza di Ispica, pagherà 20 mila euro per pulirlo - facebook.com Vai su Facebook
"Vernice Piazza" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Vernice rossa sulla scalinata a Piazza di Spagna: attiviste in protesta contro i femminicidi - Vernice rossa sulla celebre scalinata di Trinità dei Monti, nel centro di Roma, come segno di protesta contro i femminicidi. Segnala lettera43.it
La protesta contro i soldati israeliani in Sardegna, vernice rosso sangue sulla roccia simbolo della Costa Smeralda - La storica scritta «Costa Smeralda», incisa su una grande roccia che accoglie chi arriva nel tratto costiero a nord- blitzquotidiano.it scrive
Manifestazione pro Pal davanti al sede Rai, lanciata vernice rossa - Ieri sera, 14 ottobre, un presidio di protesta pro Pal sotto il Centro di produzione Rai di Torino, in via Verdi: circa 200 persone per contestare la messa in onda della partita Italia- Scrive rainews.it