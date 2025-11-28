Verissimo gli ospiti del 29 e 30 novembre 2025

In onda il weekend. Silvia Toffanin accoglierà in studio, per la prima volta, Benedetta Porcaroli, prossimamente al cinema con Il rapimento di Arabella. L’attrice, premiata come Miglior Attrice nella sezione Orizzonti al Festival del Cinema di Venezia, parlerà del suo nuovo progetto. Un omaggio speciale sarà dedicato all’icona della musica italiana Ornella Vanoni, con la partecipazione del suo grande amico Mario Lavezzi. Tra gli altri ospiti della puntata: Costantino Vitagliano, Antonella Mosetti e Gemma Galgani, che racconteranno le loro storie ed emozioni. Infine, spazio all’attrice Ece Uslu, interprete di Sumro nella serie di Canale 5 La notte nel cuore. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Verissimo, gli ospiti del 29 e 30 novembre 2025

Altri contenuti sullo stesso argomento

Chi vedremo nei salotti più amati della TV? Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa si preparano a un weekend pieno di ospiti e grandi storie - facebook.com Vai su Facebook

Evelina Sgarbi torna a parlare in tv: gli ospiti di Verissimo del weekend Vai su X

Verissimo, gli ospiti del 29 e 30 novembre 2025 - Silvia Toffanin accoglierà in studio, per la prima volta, Benedetta Porcaroli, prossimamente al cinema con Il rapimento di Arabella. Da 361magazine.com

Uomini e donne, Gemma a Verissimo: la dama sarà ospite sabato 29 novembre - Gemma si racconterà a Silvia Toffanin questo weekend, mentre Lorenzo Pugnaloni ha svelato che in futuro potrebbero fare lo stesso Agnese e Roberto ... it.blastingnews.com scrive

Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 29 e domenica 30 marzo): da Luca Zingaretti a Gerry Scotti - Come ogni weekend torna l'appuntamento con «Verissimo», il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 tutti i sabati (16. Segnala ilmattino.it