Verdellino chi è l’imprenditore al servizio del clan Quei 100 kg di coca dall’Olanda a Bergamo
Un traffico internazionale di cocaina ed eroina con basi operative in tutta Italia, la prima nata in provincia di Bergamo. Ai vertici, secondo le indagini della Guardia di Finanza di Brescia, Denis Myftiu ed Erion Kapidani, entrambi esponenti della criminalità organizzata albanese di Durazzo ed entrambi finiti in carcere. Il secondo, 41 anni, si era stabilito a Osio Sotto prima di fuggire in Albania, quando il cerchio intorno a lui iniziava a stringersi; dopo l’arresto nel novembre 2021 di un suo galoppino, poi diventato collaboratore di giustizia. Le centinaia di pagine che compongono l’ordinanza di custodia cautelare documentano la genesi dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
