Ventotene riceve il Marchio del Patrimonio Europeo

Latinatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ventotene ha ricevuto ufficialmente dalla Commissione europea il Marchio del Patrimonio Europeo nell’ambito della selezione 2021, entrando così nel novero dei luoghi simbolo della memoria e dell’identità culturale dell’Europa.Con questo riconoscimento salgono a cinque i siti italiani premiati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

