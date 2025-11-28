Ventotene riceve il Marchio del Patrimonio Europeo

Ventotene ha ricevuto ufficialmente dalla Commissione europea il Marchio del Patrimonio Europeo nell’ambito della selezione 2021, entrando così nel novero dei luoghi simbolo della memoria e dell’identità culturale dell’Europa.Con questo riconoscimento salgono a cinque i siti italiani premiati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Mostra dei siti Marchio Europeo. Sant’Anna lancia l’evento itinerante - Un’esposizione itinerante illustrativa dei 67 siti del Marchio del Patrimonio Europeo di cui il Parco nazionale della Pace di Sant’Anna insieme a Ventotene è capofila. Riporta lanazione.it

Marchio del patrimonio europeo: la sfida è aperta - L’incartamento con tutta la documentazione prodotta dal ministero della Cultura è nelle mani della speciale Commissione Europea che avrà il compito di assegnare il Marchio del patrimonio europeo 2025. Come scrive ilgiorno.it