Ilgiornaleditalia.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova visita dell’ambasciatore De Vito ai detenuti Trentini e Burlò in Venezuela: pressioni diplomatiche italiane in aumento per ottenere chiarimenti e il loro rilascio L'ambasciatore italiano in Venezuela, Giovanni De Vito, si è recato in visita consolare nel carcere in cui è detenuto da olt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Venezuela, Alberto Trentini riceve visita in carcere da ambasciatore italiano Giovanni De Vito, lui: "Sta meglio, ma dobbiamo liberarlo"

L'Ambasciatore d'Italia a Caracas Giovanni De Vito ha effettuato oggi a Caracas una visita consolare al cittadino italiano Alberto Trentini durante la quale ha potuto incontrare anche un altro

L'ambasciatore d'Italia a Caracas Giovanni De Vito ha effettuato oggi a Caracas una visita consolare a Alberto Trentini durante la quale ha potuto incontrare anche un altro detenuto, Mario Burlò.

La visita è stata effettuata nell'ambito dell'azione che il governo italiano sta costruendo per portare

