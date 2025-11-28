Vende crack da casa mentre è sotto misura cautelare | 61enne arrestato e condannato a sei mesi

Stava vendendo una dose di crack a un acquirente direttamente da casa sua, nonostante fosse stato arrestato precedentemente per spaccio e fosse attualmente sottoposto alla misura cautelare. Il 61enne è stato arrestato dai Carabinieri di Lugo e condannato a sei mesi di reclusione. Leggi le notizie. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il giovane, fermato in piazza della Commenda durante i controlli nel centro storico, è stato sorpreso a vendere una dose di crack. Sequestrati droga e contanti - facebook.com Vai su Facebook

Vende cocaina in un parcheggio: diciottenne arrestato per spaccio verbanonews.it/cronaca/2025/1… #cocaina #SpaccioDiDroga Vai su X

Fermato dalla Polizia Locale mentre vende crack. In casa nascondeva quasi 3mila euro, varie droghe e materiale per la trasformazione e il confezionamento - In casa nascondeva quasi 3mila euro, varie droghe e materiale per la trasformazione e il confezionamento ... Segnala msn.com

Bastogi, da casa sua vende crack e cocaina mentre è ai domiciliari - L'uomo, un cittadino albanese di 39 anni, è stato arrestato dagli investigatori del XIV distretto di ... Da romatoday.it

Reggio Emilia, fermato lo spacciatore di crack in viale IV Novembre: beccato mentre vende la droga - Un 25enne nigeriano è stato arrestato dai Carabinieri a Reggio Emilia per spaccio di crack nei pressi della stazione ferroviaria. Segnala virgilio.it