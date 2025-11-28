Vende crack da casa mentre è sotto misura cautelare | 61enne arrestato e condannato a sei mesi

Ravennatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stava vendendo una dose di crack a un acquirente direttamente da casa sua, nonostante fosse stato arrestato precedentemente per spaccio e fosse attualmente sottoposto alla misura cautelare. Il 61enne è stato arrestato dai Carabinieri di Lugo e condannato a sei mesi di reclusione. Leggi le notizie. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

