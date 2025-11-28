vela il poco vento cancella le regate di oggi agli europei iqfoil domani le medal series con 5 azzurri

Nulla di fatto a Sferracavallo (Palermo) nelle quinta giornata dei Campionati Europei Open 2025 di iQFoil, ultimo grande appuntamento stagionale della vela olimpica. Le previsioni della vigilia non erano incoraggianti ed in effetti le condizioni meteo sono state le peggiori della settimana, con un vento troppo leggero per consentire alle tavole di gareggiare regolarmente. Dopo alcune ore di attesa gli organizzatori hanno alzato bandiera bianca, cancellando tutte le prove previste per il day-5 (un massimo di cinque regate sia al femminile che al maschile) e congelando dunque le classifiche generali di ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it

