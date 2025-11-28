Vede i carabinieri e cambia strada in auto ha cocaina ed ecstasy | arrestato

Vede i carabinieri, prova a nascondersi e, una volta fermato, durante la perquisizione viene trovato con una selezione di droghe. È terminata con l’arresto la serata di domenica 23 novembre per un 31enne residente a Bovisio Masciago.Il fattoL’uomo stava percorrendo in auto Corso Milano a Boviso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

