Vasseur fa mea culpa a metà sul flop Ferrari | SF-25 abbandonata ad aprile ma non ho deciso solo io

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fred Vasseur spiega il motivo del tracollo della Ferrari SF-25: lo sviluppo è stato interrotto già ad aprile per concentrarsi sul 2026. Una scelta condivisa, non personale, che ha avuto effetti tecnici e psicologici devastanti. Intanto Leclerc e Hamilton vivono una stagione di frustrazione continua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

vasseur fa mea culpaFerrari F1, il vero motivo dello stop allo sviluppo: Vasseur copre una scelta obbligata - F1 Ferrari Il mea culpa di Vasseur riaccende il dibattito sulle scelte nel 2025. Si legge su newsf1.it

