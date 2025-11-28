Vasseur fa mea culpa a metà sul flop Ferrari | SF-25 abbandonata ad aprile ma non ho deciso solo io
Fred Vasseur spiega il motivo del tracollo della Ferrari SF-25: lo sviluppo è stato interrotto già ad aprile per concentrarsi sul 2026. Una scelta condivisa, non personale, che ha avuto effetti tecnici e psicologici devastanti. Intanto Leclerc e Hamilton vivono una stagione di frustrazione continua. 🔗 Leggi su Fanpage.it
