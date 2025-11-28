vas il film amicizia paura e isolamento nel mondo degli hikikomori

studio sui fenomeni di isolamento sociale e rappresentazioni cinematografiche. Il fenomeno degli hikikomori rappresenta un crescente problema sociale, caratterizzato da giovani che scelgono di isolarsi volontariamente dal contesto sociale e adottano un modo di vivere prevalentemente digitale. Questa condizione si manifesta con lunghi periodi di esclusione dalla vita pubblica, preferendo comunicazioni filtrate tramite dispositivi elettronici. La rappresentazione di tali dinamiche nella cinematografia contemporanea consente di approfondire le sfaccettature di questa problematica, offrendo uno spaccato sui risvolti emotivi e psicologici di queste scelte. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

