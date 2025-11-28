Vanno in giro con 120 chili di botti illegali nel furgone potevano saltare in aria | due arresti nel Salernitano
La scoperta è stata effettuata dai carabinieri durante un controllo stradale a Montecorvino Pugliano: per rendere inoffensiva l'enorme quantità di botti è stato necessario l'intervento degli artificieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
