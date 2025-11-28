Valle dei Templi al via il recupero del vigneto Diodoros | affidati i lavori
Il Parco archeologico della Valle dei Templi ha affidato l’incarico per i lavori di recupero paesaggistico del vigneto Diodoros nella piana di San Gregorio.Bottiglie che raccontano passione, lavoro e legame con la terra: le 10 cantine più ricche dell’Agrigentino L’intervento, che rientra nel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
Valle dei Templi - Agrigento - Foto di Giancarlo Restuccia Fotografia - facebook.com Vai su Facebook
Al via a Ribera il recupero della necropoli di Anguilla - È un intervento finanziato dal Parco archeologico della Valle dei Templi quello iniziato a Ribera (Agrigento), nella necropoli di contrada Anguilla, considerata dagli storici uno dei siti più ... ansa.it scrive
Via a demolizioni Valle Templi Agrigento - Le ruspe stanno lavorando in contrada Poggio Muscello, radendo al suolo un muretto di recinzione, ... Come scrive ansa.it