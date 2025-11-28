Valbondione attivato il nuovo Postamat | sabato l’avvio del servizio

Dopo un lungo percorso durato un anno e mezzo, Valbondione avrà finalmente il suo nuovo sportello Postamat, situato all’ufficio postale del paese. Ad annunciarlo con soddisfazione, tramite un messaggio pubblicato su Facebook, è il sindaco Walter Semperboni: “Chiedetemi se sono felice. Dopo un anno e mezzo di battaglie, la nostra Amministrazione è riuscita ad attivare il Postamat all’ufficio di Valbondione”. Il servizio, molto atteso dalla popolazione, sarà operativo da sabato 29 novembre e rappresenta un tassello importante nel rafforzamento dei servizi essenziali del territorio. L’Amministrazione sottolinea come lo sportello rappresenti un passo significativo per rafforzare la rete dei servizi essenziali del paese e migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei turisti che frequentano il paese soprattutto nei mesi estivi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it