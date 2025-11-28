Valanghe torna consultabile il bollettino dell’Euregio

Da venerdì 28 novembre torna ad essere consultabile il Bollettino valanghe dellEuregio che copre i territori del Trentino-Alto Adige e del Tirolo. Ogni giorno, in sette lingue diverse, gli esperti forniranno le previsioni sulla situazione valanghe per le successive 24 ore e per ciascun. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

