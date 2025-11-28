Vaccino Covid Jon Cohen Science ammette | Siero inutile contro il virus per via delle continue varianti fallimento utile per il futuro

Ilgiornaleditalia.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Le persone che hanno ricevuto dosi ripetute di vaccino e, in alcuni casi, sono state anche infettate dal Covid non sono riuscite a produrre cellule speciali che producono anticorpi chiamate plasmacellule a lunga vita (LLPC)", ha dichiarato Il giornalista scientifico di Science Jon Cohen amme. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

vaccino covid jon cohen science ammette siero inutile contro il virus per via delle continue varianti fallimento utile per il futuro

© Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, Jon Cohen (Science) ammette: "Siero inutile contro il virus per via delle continue varianti, fallimento utile per il futuro"

Scopri altri approfondimenti

Vaccino Covid, dagli USA consigliano la doppia dose per evitare ricoveri - Vediamo i dettagli, così come riporta l’agenzia di stampa Adnkronos, E’ stata la direttrice ... Come scrive ilmeteo.it

Vaccino Covid e influenza, chi deve farlo: categorie a rischio e come prenotare - a firma del Capo dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze sanitarie Maria Rosaria Campitiello - Lo riporta tg24.sky.it

Covid in Lombardia, nuovi casi e vaccino. Chi lo ha già fatto, chi lo può fare gratis e come fare per prenotare - 574 le vaccinazioni anti Covid effettuate dal 29 settembre 2023 ad oggi 13 novembre 2023 in Lombardia, secondo i dati della Regione. Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Vaccino Covid Jon Cohen