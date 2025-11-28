Vaccino Covid a mRNA tra gli effetti avversi del siero Pfizer anche linfoistiocitosi emofagocitica familiare HLH – lo STUDIO del Policlinico Gemelli

Ilgiornaleditalia.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La linfoistiocitosi emofagocitica (HLH) è una sindrome rara e potenzialmente letale caratterizzata da un’iperattivazione incontrollata del sistema immunitario. Questo provoca una proliferazione eccessiva di macrofagi e linfociti, che invece di difendere l’organismo finiscono per danneggiarlo, genera. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

vaccino covid a mrna tra gli effetti avversi del siero pfizer anche linfoistiocitosi emofagocitica familiare hlh 8211 lo studio del policlinico gemelli

© Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid a mRNA, tra gli effetti avversi del siero Pfizer anche linfoistiocitosi emofagocitica familiare (HLH) – lo STUDIO del Policlinico Gemelli

Contenuti che potrebbero interessarti

Un inatteso effetto collaterale dei vaccini contro il COVID-19 - È noto che i vaccini a mRNA contro il coronavirus hanno salvato milioni di vite negli anni più difficili della pandemia. Scrive ilpost.it

Problemi Cardiaci Dopo un Vaccino - In età avanzata, la valutazione della vaccinazione deve considerare: condizioni cardiache, funzione renale, eventuali polipatologie, e integrarla con uno stile di vita sano. Scrive microbiologiaitalia.it

Tra i vaccinati contro il Covid meno miocarditi che tra gli infettati: lo studio Uk su 14 milioni di bambini e ragazzi - La ricerca, pubblicata su Lancet, mostra che il rischio di miocardite dopo l’infezione da Sars- ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Vaccino Covid Mrna Effetti