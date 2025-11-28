La linfoistiocitosi emofagocitica (HLH) è una sindrome rara e potenzialmente letale caratterizzata da un’iperattivazione incontrollata del sistema immunitario. Questo provoca una proliferazione eccessiva di macrofagi e linfociti, che invece di difendere l’organismo finiscono per danneggiarlo, genera. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid a mRNA, tra gli effetti avversi del siero Pfizer anche HLH, sindrome potenzialmente letale al sistema immunitario – lo STUDIO del Policlinico Gemelli