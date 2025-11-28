Va a fare benzina poi la tragedia | Stefania è morta così in un istante Spaventoso

Dramma nella notte a Torino: una donna di 59 anni, identificata come Stefania Cristiani Santi, ha perso la vita in un incidente avvenuto in corso Marconi, nel cuore del quartiere San Salvario. Secondo le prime informazioni, la vittima era al volante della sua auto, che si è schiantata violentemente contro un muro dopo una serie di impatti. La dinamica, ancora al vaglio delle autorità, lascia pochi dubbi sulla gravità dell’accaduto. Come riportato da TorinoToday, il veicolo era appena rientrato sulla corsia di marcia dopo una sosta presso un benzinaio, quando improvvisamente ha urtato prima una moto, poi un’altra auto, terminando infine la corsa contro la parete di un edificio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Va a fare benzina, poi la tragedia: Stefania è morta così, in un istante. Spaventoso

