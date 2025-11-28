Usura prestiti con tassi al 1200% | arrestati madre e figlio ad Agropoli

I Carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone, madre e figlio, accusate di usura in concorso e, per il solo uomo, di tentata estorsione aggravata. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Tassi usurari del 1200%, arrestati e condotti in carcere madre e figlio - nonostante si trovasse in cella avrebbe contattato la vittima, utilizzando illegalmente un telefono cellulare, minacciandola per fsarsi ... Come scrive msn.com

Agropoli: prestano denaro con tassi di interesse del 1200%. Madre e figlio usurai finiscono in carcere - Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura ... Riporta ondanews.it

